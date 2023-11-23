Samsun'da Kız Meselesi Yüzünden Genç Adam Bıçaklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kız meselesi yüzünden B.G.'yi (19) bıçakla karnından ve koltuk altından ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Yazıcı (22), tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'ndeki bir parkta dün 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski kız arkadaşını parkta konuşmak için bekleyen B.G., bu sırada onunla gelen Fırat Yazıcı tarafından karnından ve koltuk altından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Yazıcı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.