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Samsun'da Kız Arkadaşını Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, kız arkadaşını darp ederek kaburgasını kırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Mağdurun kaburgasının kırıldığı belirlendi.

Samsun'da kız arkadaşını darp ederek kaburgasını kırdığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı Ö.K.'yi darp ederek kaburgasını kırdığı iddia edilen M.D. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ö.K.'nin kaburgasının kırıldığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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