Samsun'da Kıskançlık Yüzünden Tartışma: Koca Tutuklandı

Samsun'da 'kıskançlık' yüzünden tartıştığı 3 çocuk annesi karısının, bastonla kolunu ve dişini kıran koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. ile 20 yıllık eşi 3 çocuk annesi E.A. arasında evlerinde 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli koca eline geçirdiği bastonla eşine saldırdı. Kolu ve dişi kırılan E.A. hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN