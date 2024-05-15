Samsun'da Kırık Bardakla Boğaz Kesme Olayında Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da kırık bardak ile bir kişiyi boğazından keserek ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavusselim Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U.(40) kırık bardak ile Hasan A.'yı (40) boynunu keserek ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. K.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN