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Samsun'da Kereste İmalathanesinde Yangın Çıktı

Samsun'da Kereste İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Samsun'un Canik ilçesindeki bir kereste ve mobilya imalathanesinde çıkan yangında maddi zarar oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı.

Samsun'da kereste ve mobilya imalathanesinde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Yangın, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Zahireci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir imalathanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangında alevler kısa sürede dükkanı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından etkilenen olmazken dükkanda maddi zarar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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