Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, gece boyunca süren soğutma çalışmaları ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenmedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün gece çıkan kereste fabrikası yangınının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Küle dönen fabrika gündüz saatlerinde dronla görüntülendi.

Dün akşam saat 20.55'te Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi 1028 Sokak'ta bulunan Öztürk Kereste'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Alevler gece 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gece boyunca sürdü. İş makineleri, arazözler ve itfaiye araçlarıyla fabrika içerisindeki kerestelerde bugün de soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının boyutu, gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İşçilerin fabrikada olmadığı sırada çıkan yangının sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

