Samsun'da Kenevir ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan arama ve uygulamalarda 18 kök kenevir ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri neticesinde Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde A.Ö. (47) isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay neticesinde şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar neticesinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 70 adet 9.19 mm fişek ve 11 adet kartuş ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN