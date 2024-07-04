Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kenevir ve Esrar Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kenevir bitkisi, kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olan S.G. gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi, kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmada S.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 546 kök kenevir bitkisi, 238 gram kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Çarşamba Kenevir Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title