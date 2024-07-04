Samsun'da Kenevir ve Esrar Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi, kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmada S.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 546 kök kenevir bitkisi, 238 gram kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alındı. - SAMSUN