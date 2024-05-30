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Samsun'da Kenevir Operasyonunda 399 Kök Bitki Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 399 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İlkadım ilçesinde yapılan aramada, kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde bulundu.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonunda 399 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde A.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın evinde bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 399 adet kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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