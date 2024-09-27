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Samsun'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 728 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. O.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 728 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu O.G. (31) isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda tarlada ekili 728 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Jandarma Güvenlik Kenevir 3-sayfa samsun Havza

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