Samsun'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak bir aileyi dolandıran şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Dolandırılan aileye ait ziynet eşyaları ele geçirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak bir aileyi dolandıran şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşağıçirişli Mahallesi'nde yaşayan R.T. ve Ş.T, kendisini jandarma olarak tanıdan bir kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT ekipleri bölgede yaptıkları incelemeler ve araştırmalar sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Dolandırılan aileye ait 6 bilezik, 4 çeyrek altın, 3 altın yüzük ve 1 altın kolye ele geçirildi.

Ziynet eşyaları aileye teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.