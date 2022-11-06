Samsun'da kendini vuran kişi hayatını kaybetti
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Samsun'da kendini vuran kişi kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetti.
Samsun'da kendini vuran kişi kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki S.Ş. evinde tabancayla kendini göğsünden vurarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan yaşlı aram kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa