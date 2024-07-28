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Samsun'da Kendini Kalbinden Bıçaklayan Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, kendini kalbinden bıçaklayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kendini kalbinden bıçaklayan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yüksekyıldız (22) evlerinde ekmek bıçağıyla kendini kalbinden bıçakladı. Yakınları tarafından yaralı halde bulıunan genç, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekyıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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