Samsun'da Kendini Jandarma Olarak Tanıtan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde kendini jandarma olarak tanıtan şüpheli, iki kişiyi dolandırdıktan sonra gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından mağdurlara ait olan bilezik, yüzük ve kolyeler sahiplerine teslim edildi.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde kendini jandarma olarak tanıtıp iki kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan çalınan bilezik, yüzük ve kolyeler Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından sahiplerine teslim edildi.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıçirişli Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. ve Ş.T., tanımadıkları bir kişinin kendini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırdıkları ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan JASAT ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mağdurların dolandırılarak alınan 6 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 3 altın yüzük ve 1 altın kolye sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.