Büfeden 15 bin liralık kazı-kazan hırsızlığı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeden 15 bin lira değerinde kazı kazan çaldığı iddia edilen A.E. (55) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bir büfeden 15 bin TL değerinde kazı-kazan çaldığı iddiasıyla A.E. (55), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa