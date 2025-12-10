Büfeden 15 bin liralık kazı-kazan hırsızlığı

Samsun'da bir büfeden 15 bin liralık kazı kazan çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bir büfeden 15 bin TL değerinde kazı-kazan çaldığı iddiasıyla A.E. (55), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN