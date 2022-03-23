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Samsun'da kazada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da kazada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Gümüşyaprak Mahallesi Samsun yolu üzerinde 12 Mart akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Özmen idaresindeki 06 FR 7167 plakalı otomobil ile Aydın Çelebi'nin kullandığı 55 NZ 898 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Emre Özmen, Aydın Çelebi, Yasemin Çelebi, Miray Çelebi, Yiğit Efe Çelebi ve Gürkan Gür yaralandı.

Kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki Yasemin Çelebi tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emre Özmen, Samsun, Çelebi, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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