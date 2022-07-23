Aracıyla bahçe duvarına çarpan sürücü araçtan böyle fırladı: 1 ölü Aracıyla bahçe duvarına çarpan sürücü araçtan böyle fırladı: 1 ölü Kaza anı kamerada Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracıyla bahçe duvarına çarpan sürücü araçtan böyle fırladı: 1 ölü Kaza anı kamerada SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 37. kilometresi Melikköy mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Sarıtaş idaresindeki 28 AP 105 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çöp bidonu, menfez ve bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü araçtan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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