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Samsun'da Kaza: Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Yaralanmadan Kurtuldu

Samsun'da Kaza: Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Yaralanmadan Kurtuldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulması dikkat çekti. Olay, gece saat 00.15'te sanayi sitesi yan yolunda gerçekleşti.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde

burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, gece 00.15'te Samsun-Sinop karayolu sanayi sitesi girişi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Burak Can Çoşkun (22) idaresindeki 55 EED 292 plakalı otomobil, sanayi sitesi yan yoluna girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırama çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil 15 metre ileride bulunan duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan kurtuldu. Araç sürücüsü daha sonra aracını kaldırmak için çekici bekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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