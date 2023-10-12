Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kaza sonrası çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Ordu-Samsun yolu Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 KC 433 ve 55 AJZ 081 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada 55 AJZ 081 plakalı yoldan çıkarak şarampole düştü. Maddi hasarlı atlatılan kaza sonrası gerginlik yaşandı. Sürücüler ve yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.