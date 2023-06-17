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Samsun'da kaza: 3 yaralı

Samsun'da kaza: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ç.A. idaresindeki 55 NF 083 plakalı otomobili ile E.K. yönetimindeki 55 AIT 351 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Ç.A. ve kazaya karışan diğer araçta bulunan Ü.P.Y. ve M.Ü.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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