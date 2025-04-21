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Samsun'da Kaza: 2 Yaralı

Samsun'da Kaza: 2 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Samsun'da hafif ticari aracın, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kastal (48) idaresindeki 55 ARH 286 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önündeki Abdurrahman Angaralı'nın (70) kullandığı 55 RK 798 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Mahmut Kastal ve otomobilde yolcu olan Nuran Angaralı (69) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunanların Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne muayene olmaya gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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