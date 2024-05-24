Samsun'da Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce annesin vefatının ardından bunalıma giren Aykut Şahin'in (39) yakınları kendisinden iki gündür haber alamadıklarını belirterek Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Olayla ilgili arama çalışmaları başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde Aykut Şahin'i aramaya başladı.

Yakınları tarafından haber alınamayan şahıs, Çarşamba ilçesi Göğceli Camii yakınındaki Demircili Mahallesi sınırlarında bulunan bir bahçede kanlar içinde silahla kafasına ateş etmiş şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde savcılık ve emniyet güçlerinin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN