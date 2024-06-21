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Samsun'da Kayıp Kadın İhbarı

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Samsun'da kayıp ihbarı yapılan bir kadının deniz kenarında görüldüğü ihbarı, sahil güvenlik ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler denizde helikopter ve bot ile arama yaptı.

Samsun'da kayıp ihbarı yapılan bir kadının deniz kenarında görüldüğü ihbarı, sahil güvenlik ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler denizde helikopter ve bot ile arama yaptı.

Olay, İlkadım ilçesi Batıpark sahil kısmında meydana geldi. Polis ekiplerinin aradığı 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadına benzeyen bir vatandaşın akşam saatlerinde Batıpark'ta görülmesi üzerine ekipler alarma geçti. Ekipler bir süre karada arama yaptıktan sonra denizde aramaya geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botu ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri denizde geç saatlere kadar arama yaptı. Saatlerce süren aramada denizde kimse bulunamadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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