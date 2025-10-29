Haberler

Samsun'da Kayıp Genç Jandarma Tarafından Yakalandı

Samsun'da Kayıp Genç Jandarma Tarafından Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, jandarma ekipleri tarafından bir eve girmeye çalışırken yakalandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, jandarma ekiplerince bir eve girmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Dikbıyık ve Şenyurt mahallelerinde yaklaşık 3 haftadır ev ve iş yerlerine giren kimliği belirsiz kişi, mahalle sakinlerinin büyük endişe duymasına neden oldu. Taşdemir Mahallesi'nde bir kişinin bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen G.E. olduğunu tespit etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.