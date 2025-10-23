Haberler

Samsun'da Kayıp Genç Can Sıkıyor: Eylemleriyle Mahalleyi Alarmda

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayıp olarak aranan Gökhan E., psikolojik sorunları nedeniyle girdiği ev ve iş yerleriyle mahalle sakinlerini tedirgin etti. Lokantadan yemek çalan, stadyumdan tavuk çalan ve evlerde çay demleyip mutfağı dağıtan genç, polis tarafından aranmaya devam ediliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, peş peşe gerçekleştirdiği eylemler tüm ilçeyi alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs, girdiği ev ve iş yerleriyle Dikbıyık Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.

Lokantaya girip karnını doyurdu, kasayı karıştırdı

Olaylar zincirinin ilk tespit edilen halkası, Dikbıyık Mahallesi'nde yaşandı. Gece saat 12.00'de bir lokantanın arka camını kırarak içeri giren Gökhan E., içeride bir süre kaldı. Yapılan incelemelerde şahsın mutfaktan tenceredeki çorba, sosis ve bir miktar peynir alıp yediği belirlendi. Gökhan E.'nin ayrıca lokantanın kasasını karıştırarak bir miktar para aldığı da tespit edildi.

Dikbıyık Stadyumu'na girdi kümesten tavuk çaldı

Bir sonraki adresi Dikbıyık Stadyumu oldu. Gece saatlerinde stadyumun arka bahçesinden içeri giren Gökhan E., güvenlik kameralarına yansıdı. Yönetim binasında bir süre kaldığı belirlenen şahsın, stattan ayrılırken çevredeki bir kümesten tavuk çaldığı ve geceyi Dikbıyık Mahallesi'nde bir iş yerinde geçirdiği ortaya çıktı.

Evlere girdi, çay demleyip mutfağı dağıttı

Yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gökhan E.'nin son olarak bir eve girmesi, endişenin zirveye çıkmasına neden oldu. Gece saatlerinde girdiği evde büyük bir rahatlıkla çay demleyip kahve içen şahıs, evin mutfağını da dağıtarak ayrıldı.

Mahalleli diken üstünde: "El feneriyle arıyoruz"

Polis ve jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Gökhan E.'nin son birkaç gündür özellikle Dikbıyık Mahallesi'nde görülmesi mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, geceleri evlerinin çevresinde dolaştığı iddia edilen bu şahıs yüzünden büyük korku yaşıyor. Vatandaşlar, can ve mal güvenliklerinden endişe ederek geceleri el fenerleri ile çevreyi kontrol ediyor. - SAMSUN

Haberler.com
