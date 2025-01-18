Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti
Gazze'deki ateşkesin takibi için uluslararası operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var

Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özel'in desteklediği bir isim var

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 27. Günde

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 27. Günde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kaybolan balıkçılardan biri olan Muhammer Sevgili için arama çalışmaları 27. günde de sürüyor. 22 Aralık 2024'te açılan tekne, Halil Kayış’ın cansız bedeni bulunurken, Muhammer Sevgili'nin akıbeti hala belirsiz.

Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan bulunamayan Muhammer Sevgili'yi(50) arama çalışması 27'nci günde de devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024 gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İlk olarak balıkçıların teknesi, akabinde ise Halil Kayış'ın cansız bedeni bulundu.

Halen kayıp olan Muhammer Sevgili'yi arama çalışması ise 27'nci günde devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fatih Terim kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.