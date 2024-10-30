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Samsun'da Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu

Samsun'da Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu
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Samsun'un Canik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Gülsüm Güngör, 5 gün sonra ormanda ölü bulundu. Olay şüpheli olarak değerlendiriliyor ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da 5 gündür kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın ormanda ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oğlunun yanında ikamet eden 1 çocuk annesi Gülsüm Güngör (80) 5 gün önce evlerinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğlu Şaban Yabacı, yaşlı kadının kayıp olduğuna dair bulunması için polise başvuruda bulundu. Bugün saat 11.30 sıralarında Teknepınar Mahallesi ormanlık alanda mantar toplayan Şerif Kıvılcım (73), yerde hareketsiz halde yatan cesedi önce cansız manken zannetti, daha sonra insan olduğunu anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölen kişinin 5 gündür kayıp Gülsüm Güngör olduğu tespit edildi. Halk sağlığı doktorunun yaptığı incelemeden sonra yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu. Gülsüm Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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