Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişte, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin Köse(42) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli'yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan enişte Ersin Köse, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN