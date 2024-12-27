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Samsun'da Kaybolan Balıkçılardan Biri Bulundu, Diğerinin Araması Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan Balıkçılardan Biri Bulundu, Diğerinin Araması Devam Ediyor
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Samsun'da denize açılan iki balıkçıdan biri kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Diğer balıkçının bulunması için deniz, hava ve kara ekipleri seferber oldu.

Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan birinin cansız bedeni bulunurken, diğer balıkçıya arama çalışması ise 5. günde devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler batan balıkçı teknesinin bulunduğu yeri tespit etti. Tekne, mendireğin 500 metre açıklarında ve 8,5 metre derinlikte tek parça halinde bulundu. Ekipler, bulunan teknenin etrafında kayıp balıkçıları arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün gece saatlerinde teknenin 700 metre güneybatı tarafında balıkçı Halil Kayış'ın cansız bedeni sahilde balıkçılar tarafından bulundu. Bulunamayan Muhammer Sevgili'nin arama çalışması denizden, havadan, karadan sürüyor.

Muhammer Sevgili'nin yakını Tevrat Büyükkeskin, "5 gün oldu hala bekliyoruz. İnşallah çıkar. Çok üzüntülüyüz. Ben dayısının oğluyum. Pazar akşamı balığa çıkmışlar, ondan sonra yoklar" dedi.

Muhammer Sevgili'nin yakını Muhammet Kaya ise "Dün gece arkadaşları Halil ağabeyin cesedini kıyıya çekti. Geldiğimizde kıyıdaydı. Üzerinde tulum ve ayakkabı yoktu. Dayım ise tulumsuz denize çıkmıyordu. Dayımın tulumdan dolayı çıkamadığını düşünüyoruz. Dayımızın dirisinden vazgeçtik, ölüsü bulunarak mezarının belli olmasını istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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