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Samsun'da Kaybolan Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Samsun'da denize açıldıktan sonra kaybolan iki balıkçı için arama çalışmaları sürüyor. Aileleri, kaybolan Muharrem Sevgili ve Halil Kayış'ı bulmak için umutla bekliyor.

Denizde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor

SAMSUN - Samsun'da tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan iki balıkçının bulunması için kolluk kuvvetlerinin arama çalışması devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık Pazar gecesi Costal Limanı'ndan avlanmak için tekneyle denize açılan Muharrem Sevgili ve Halil Kayış'tan bir daha haber alınamadı. Balıkçıların yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp balıkçılar için Çarşamba ilçesi Amiş Plajı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, AFAD ve Samsun İtfaiyesi kaybolan balıkçıları arama çalışmasını sürdürüyor. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Muharrem Sevgili ile evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Halil Kayış'ın yakınları arama çalışmalarını umutla takip ediyor.

"Hiç uyku uyuyamıyoruz"

Halil Kayış'ın yakını Fadime Torun, "Kendisi benim sütoğlum oluyor. Eşine 'ağı kurup geri geleceğim' demiş. Fakat geri gelmemiş. Eşim sahil güvenliği aratırdı. Aradılar ama bulamadılar. Ben de evde duramıyorum. Bu olaya çok canım sıkıldı. Hiç uyku uyuyamadım. Kendisinin kimseye zararı yoktu. 3 tane çocuğu var. Ekmeğinin peşindeydi. Hep denize giderdi. Gitme derdik fakat dalga da olsa denize gidiyordu. O akşam büyük bir dalga çıkmış" dedi.

"Sürekli balığa çıkarlardı"

Muharrem Sevgili'nin yakını Mustafa Orhan ise "Bunlar 2 arkadaş. Sürekli yıllardan beri balığa çıkarlardı. Pazar günü akşamı balığa çıktılar. Geri dönmediler. Kolluk kuvvetleri arıyorlar fakat henüz bir sonuç yok. Bekliyoruz inşallah sağ bulacağız. Muharrem Sevgili annemin yeğeni oluyor. Diğeri de burada komşumuzdur" diye konuştu.

Kaybolan iki balıkçıyı arama çalışması havadan, denizden ve karadan sürdürülüyor.

Samsun'da Kaybolan Balıkçılar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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