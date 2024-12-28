Samsun'da Kaybolan Balıkçı Halil Kayış Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'da tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 4 gün sonra bulunan balıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler batan balıkçı teknesinin bulunduğu yeri tespit etti. Tekne, mendireğin 500 metre açıklarında ve 8,5 metre derinlikte tek parça halinde bulundu.

26 Aralık gece saatlerinde teknenin 700 metre güneybatı tarafında balıkçı Halil Kayış'ın cansız bedeni sahilde balıkçılar tarafından bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Kayış, Karabahçe Mahallesi Orta Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN