Samsun'da Kavşakta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Kavşakta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan Doruk Akça idaresindeki 55 AC 715 plakalı otomobil kavşakta Vesile Özmen yönetimindeki 55 BCN 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vesile Özmen ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Gülizar'ın öldürülme anı ortaya çıktı! Çığlıkları kahrediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.