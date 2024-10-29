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Samsun'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Yetkililer, bölgedeki kaza sıkıntısına dikkat çekiliyor.

Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden Ayhan Çelenk idaresindeki 34 JAF 24 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Nurettin Yiğit yönetimindeki 55 ACD 959 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi. Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirterek yetkilileri göreve davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Atakum trafik samsun Yaşam Kaza

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