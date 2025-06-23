Samsun'da Kavşakta Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Samsun'da Kavşakta Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan Doruk Akça idaresindeki 55 AC 715 plakalı otomobil kavşakta Vesile Özmen yönetimindeki 55 BCN 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vesile Özmen ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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