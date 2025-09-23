Samsun'da Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Gençlik Parkı Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe G.'nin kullandığı 61 ADE 361 plakalı otomobil ile Bedirhan Y. (26) idaresindeki 55 ACV 174 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Ayşe G., olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN