Kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Kızılırmak idaresindeki 55 GU 600 plakalı kamyonet, kavşakta Soner Türk yönetimindeki 55 AV 797 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Soner Türk ile yanındaki Binnaz Aleyna Tozlu ve kamyonet sürücüsü Burak Kızılırmak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

