Samsun'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı viyadük altı kavşakta meydana geldi. İbrahim Altay idaresindeki 61 NS 827 plakalı otomobil, Emin Demir yönetimindeki 34 PE 609 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Emin Demir ile eşi Şehri Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Haberler.com
