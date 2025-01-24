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Samsun'da Kavşak Kazası: 6 Yaralı ve Gergin Anlar

Samsun'da Kavşak Kazası: 6 Yaralı ve Gergin Anlar
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Samsun'un Canik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Samsun'da kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası taraflar arasında gergin anlar yaşandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Erdoğan Dündar Bulvarı Uludağ Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H. idaresindeki 55 AJC 887 plakalı hafif ticari araç, Çiğdem S. yönetimindeki 55 AEL 567 otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobil refüje çıktı. Kazada, otomobilde bulunan Aslı Ç, Buse Ç, Egemen S, Arzu A, Fatma E. A. ve Rümeysa A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıların yakınları ile hafif ticari araç sürücüsünün yakınları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırmak istedi. Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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