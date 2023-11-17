Samsun'da Kavgada Kişiyi Kırık Şişeyle Yaralayan Şahsa Hapis Cezası

Samsun'da kavga sırasında kırık soda şişesiyle bir kişiyi boğazından yaralayan şahıs, mahkemece 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da tartıştığı K.Y.'yi 2 yerinden bıçaklayan E.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan E.Y. mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN