Samsun'da kavgada bıçaklanan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Firari bir kişi olduğu belirtildi.

Samsun'da kavgada bıçaklanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada. E.P. (36) ile karşı taraftan olan M.A.T. (19) ve M.K. (19) yaralandı. M.A.T. ve M.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.P. ise ambulansla sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.P., M.A.T. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişinin firarda olduğu öğrenildi. - SAMSUN