Samsun'da Kavga Sonucu 4 Kişi Hastanelik Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun'da Kavga Sonucu 4 Kişi Hastanelik Oldu
Haber Videosu

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan bir kavga sırasında 2 kişinin bıçaklandığı, 2 kişinin ise darp sonucu yaralandığı bildirildi. Olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı, bıçaklı saldırganın ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Samsun'da kavgada 2'si bıçaklanarak 4 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da arkadaşlar arasından çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak 2 kişi de darp sonucu yakalanarak hastanelik oldu. Polis tarafından gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlar arasında çıkan tartışmada küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında, Hikmet C.E.karnından, Umut E.ise kalçadından bıçaklanarak, Barış Ç.ve Kadir D.de darp sonucu yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan Hikmet C.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.K.Y.polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan S.K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama

Savaşta yeni saldırı dalgası! Başkentten dumanlar yükseliyor
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Aynı bölgede 5. kaza! Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu

Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.