Samsun'da Kavga Sonucu 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'da kavgada 2'si bıçaklanarak 4 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da arkadaşlar arasından çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak 2 kişi de darp sonucu yakalanarak hastanelik oldu. Polis tarafından gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlar arasında çıkan tartışmada küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında, Hikmet C.E.karnından, Umut E.ise kalçadından bıçaklanarak, Barış Ç.ve Kadir D.de darp sonucu yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan Hikmet C.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.K.Y.polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan S.K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.