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Samsun'da Kavga Sonrası Bıçaklama Olayı: Baba Tutuklandı

Samsun'da Kavga Sonrası Bıçaklama Olayı: Baba Tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kavga sırasında oğlunu bıçakla yaralayan E.D.'yi bıçaklayan baba M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda bıçakla yaralanan E.D. hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kavga sırasında oğlunu bıçakla yaralayan şahsı bıçaklayan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında E.D., 17 yaşındaki E.K.'yi kolundan bıçakla yaraladı. Oğlunun yardımına koşan baba M.K., E.D.'nin elinden bıçağı aldı ve şahsı karnından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan E.D. tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., oğlunu kurtarmak isterken şahsın elinden bıçağı aldığını ve boğuşma sırasında şahsın yaralandığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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