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Samsun'da kavga sırasında bir kişiyi darp eden şahıs tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavga sırasında bir kişiyi darp eden şahıs tutuklandı.

Samsun'da kavga sırasında bir kişiyi darp ederek ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. (38) ile K.A.(44) arasında husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.T. darp ettiği K.A.'yı ağır yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. K.T. ile olay sırasında yanında bulunan amcaoğlu E.T., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

K.T. ve E.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa samsun Canik Kavga Mahkeme Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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