Samsun'da Kavak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kavak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Kurtoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Kavak ilçesinde görevli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, Milli Eğitim Şube Müdürü 58 yaşındaki Selim Kurtoğlu, bir düğüne katıldıktan sonra gittiği evinde kalp krizi geçirdi. Vefat eden müdürün ölüm haberini alan eğitim camiası ve yakınları derin üzüntü yaşadı. Selim Kurtoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN