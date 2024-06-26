Samsun'da Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Sebep Olmak Suçundan Hükümlü Yakalandı
Samsun'da 'kasten yaralama sonucu ölüme sebep olmak' suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da 'kasten yaralama sonucu ölüme sebep olmak' suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı Adalet Mahallesi'nde sokak üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN