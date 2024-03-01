Samsun'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "çocuğu kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.İ. yakalandı. Jandarmanın takibi sonucu saklandığı evinde yakalanan F.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan F.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN