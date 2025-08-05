Samsun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da ""kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan F.Y.U. (23), Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme JASAT ekiplerince yakalandı.

Şahıs işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN