Samsun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün, basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ve iki ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranması olan Adem Ş. (48), Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN