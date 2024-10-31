Samsun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme ve basit yaralama suçlarından cezası bulunan Adem Ş. adlı şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün, basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ve iki ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranması olan Adem Ş. (48), Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN