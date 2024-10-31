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Samsun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme ve basit yaralama suçlarından cezası bulunan Adem Ş. adlı şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün, basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ve iki ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranması olan Adem Ş. (48), Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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