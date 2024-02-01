Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ondokuzmayıs ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN