Samsun'da kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Y.T. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da kasten adam öldürmek suçundan 12 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Canik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında "kasten öldürmek" suçundan 12 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan Y.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN